Il Bayer Leverkusen è al centro di una bufera. Il club tedesco, in vista della semifinale di andata di Europa League contro la Roma, in programma giovedì 11 maggio allo stadio Olimpico, ha chiesto ed ottenuto l'anticipo della sfida di campionato contro il Colonia. La gara, che si sarebbe dovuta giocare domenica 7 maggio, si disputerà invece domani, alle ore 20.30. I tedeschi avranno due giorni di riposo in più prima di affrontare i giallorossi. La decisione è stata criticata dai dirigenti del Colonia.



IL CASO - Secondo quanto riportato dalla Bild, il ministro degli Interni Herbert Reul (tifoso del Bayer Leverkusen ed abbonato al club) avrebbe spinto per ottenere l'anticipo. "Non vogliamo andare a fondo alla vicenda - ha dichiarato Keller, amministratore delegato del Colonia - altrimenti potremmo perdere fiducia nell'integrità della competizione". Un portavoce di Reul respinge le accuse: "Il ministro non ha deciso nulla sul caso, ma ha solo chiesto alla polizia un esame benevolo, come in casi simili con altri club, tra l'altro".