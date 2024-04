Bayer Leverkusen, Roma o Milan? La reazione di Xabi Alonso alla notizia e... l'esultanza

22 minuti fa



A fatica, il Bayer Leverkusen ha centrato l'obiettivo e si è preso la qualificazione alle semifinali di Europa League. Lo ha fatto, anche soffrendo, sul campo del West Ham: gli inglesi erano andati in vantaggio ma poi i tedeschi sono riusciti a pareggiare portando il computo totale sul 3-1. I freschi campioni di Germania sono dunque ancora in lotta per vincere tutto e affronteranno nella prossima doppia sfida la Roma, un deja-vu rispetto alla passata stagione.



LA SCOPERTA - Nella concitazione di un ritorno dei quarti di finale, lo staff del Bayer si è concentrato su quanto succedeva a Londra, ovviamente. Solo al fischio finale, come hanno testimoniato le telecamere, i tedeschi sono corsi a vedere sui propri smartphone quanto stesse accadendo all'Olimpico dove il Milan tentava un'affannosa rimonta sulla Roma. Così non è stato e la squadra di De Rossi si ritroverà contro le Aspirine. A fine gara, Xabi Alonso è stato intercettato mentre osservava il finale del derby italiano e si è visto il suo labiale dire 'Roma, Roma' a quanti gli chiedessero chi fosse il prossimo avversario. E, tra gli uomini del suo staff, c'è stato anche chi ha accennato un'esultanza, magari ancora in estasi per il passaggio del turno o perché, chissà, ritenesse il Milan un osso più duro dei giallorossi.