In attesa del sì definitivo di Zlatan Ibrahimovic, in via Aldo Rossi si continua a cercare nuovi innesti per il Milan del futuro. Lo start della prossima stagione è sempre più vicino - si parte lunedì con i tamponi e martedì con le sedute - e il duo Maldini-Massara ha le idee chiare. Tra i principali rinforzi, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo terzino destro: il prescelto è Serge Aurier, classe 1990 del Tottenham.



CONCORRENZA - L'ivoriano non è più centrale nel progetto di Josè Mourinho e quest'estate può lasciare gli Spurs. Il Milan è al lavoro da diverse settimane ed è riuscito a strappare il sì del giocatore, che ha messo i rossoneri in cima alla lista delle preferenze. Attenzione, però, alla concorrenza tedesca: secondo Sky Sports UK, infatti, anche il Bayer Leverkusen avrebbe messo gli occhi su di lui. Il Milan non si arrende e continua a lavorare, provando a smussare le richieste del Tottenham: gli inglesi, al momento, sono fermi alla valutazione di 20 milioni di euro, l'offerta arriva a 15 milioni. Contatti continui e parti al lavoro, anche se prima occorrerà liberare uno slot sulla destra con la partenza di uno tra Conti e Calabria. Dopo il boom Hernandez, il Milan vuole completare il restyling sulle fasce. Attenzione, però, al Bayer Leverkusen...