Florian Wirtz è destinato a grandi palcoscenici a breve. Il centrocampista classe 2003 è stato valutato dal club 70 milioni e ci sono tre club in lizza per lui. Come riporta il sito spagnolo fishajes.net, Real Madrid, Barcelona e Bayern Monaco lo stanno seguendo con attenzione. Wirtz ha già segnato 10 gol e fornito 13 assist in 28 partite.