Il Bayer Leverkusen nelle scorse ore ha ufficializzato un’uscita dalla propria rosa. SI tratta dell’esterno offensivo brasiliano Paulo Henrique Sampaio Filho, meglio noto semplicemente come Paulinho (classe 2000), che tornerà in patria a giocare fino al termine della stagione. Ufficializzato infatti il trasferimento in prestito all’Atletico Mineiro, che sarà effettivo a partire dall’11 gennaio 2023.