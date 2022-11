Come riporta Mundo Deportivo, Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, è fiducioso in merito alla permanenza di Callum Hudson-Odoi, in prestito dal Chelsea. Si parla di un suo possibile ritorno a Stamford Bridge già a gennaio, ma il tecnico del club tedesco è sicuro che l'attaccante rimarrà almeno fino a giugno 2023, quando è prevista la scadenza del prestito. "Voglio tenerlo con noi per il maggior tempo possibile. Si tratta di un giocatore molto importante per noi e sono sicuro che rimarrà qui fino a fine stagione", ha dichiarato l'allenatore spagnolo.