Il tecnico del, Xabi, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per il ritorno della semifinale di Europa League e in programma domani sera alla BayArena:"È passato tanto tempo, forse non tanto e sono successe tante cose in questi mesi, da ottobre ad oggi. Abbiamo cercato di avere un impatto positivo a livello psicologico soprattutto perché sapevo che i giocatori avessero qualità e dovevamo cercare di avere energia positiva. Abbiamo cercato di mettere a fuoco quello che avevamo in mente a livello calcistico, lo abbiamo consolidato. Siamo arrivati almeno in semifinale"."Per una squadra che non è così abituata avere un'opportunità come questa è oro. Abbiamo cercato di godercela, siamo professionisti e abbiamo cercato di preparaci al meglio. Ci aspetta una partita intensa e difficile, ma vogliamo goderci tutto e vogliamo che ti tifosi siano soddisfatti e ci diano forza. Speriamo di vivere una notta storica qui alla BayArena"."Dobbiamo segnare. È stata una partita equilibrata sia per noi sia per loro, il risultato è giusto. Loro hanno un piccolo vantaggio, noi abbiamo giocato e lottato tanto. Vogliamo lottare ancora per arrivare alla fine"."È uno scherzo del destino giocare una semifinale contro un mio ex allenatore, a cui voglio bene e dal quale ho imparato tantissimo. Da allenatore adesso ricordo cose che mi ha insegnato quando giocavo. Domani sarà speciale vederlo, ci abbracceremo ma quando inizierà la partita non ci saranno amici".