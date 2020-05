Vantaggio dopo un quarto d’ora, sigillo dopo meno di mezz’ora, lucchetto alla fine del primo tempo, una, anzi, due pietre sopra nei primi 7 minuti della ripresa. Il Bayern Monaco è uno schiacciasassi, il Fortuna Dusseldorf è troppo più debole, come testimoniano i 40 punti di differenza in classifica, e in questa partita sembravano due squadre di categorie diverse. Il Bayern ha segnato i primi due gol sullo sviluppo di calci d’angolo, con l’autorete di Jorgensen su tiro di Pavard e con lo stesso Pavard, di testa, sul corner di Kimmich. Ma il terzo gol è stato un capolavoro, giunto alla fine di un’azione travolgente e spettacolare: passaggio verticale di Alaba, velo di Lewandowski, la palla è arrivata in area e Kimmich l’ha toccata dietro di tacco, Müller l’ha ritoccata con l’interno e Lewandowski l’ha messa dentro sul primo palo. La difesa del Fortuna non ha avuto modo di intervenire, era finita dentro il flipper bavarese.

SOLO BAYERN - Se si toglie una buona occasione sciupata da Karaman (salvataggio di Davies) sullo 0-2, la squadra di Düsseldorf non ha potuto fare altro che assistere al dominio del Bayern. Da quando è ripartita la Bundesliga questa era la quarta partita della capolista, quattro vittorie, 13 gol segnati, 2 subiti e soprattutto 10 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, che giocherà domani pomeriggio contro il Padeborn. Il Bayern ha continuato a imperversare nella ripresa e in 7 minuti è arrivato al 5-0. Ha segnato ancora Lewandowski con un altro gesto tecnico da fenomeno: da Coman a Gnabry, cross a pelo d’erba, tacco del polacco, 4-0. Lo marcava Jorgensen la cui reazione, appena preso il gol, è stata una risata. “Che posso farci io?“. Niente, contro Lewadowski uno come Jorgensen non può fare niente. Il 5-0 è stato tutto di Davies che ha sbarbato la palla dai piedi incerti di Stoger, l’ha trascinata in area superando i polpacci teneri di Jorgensen e Bodzek e alla fine scaraventata in rete. Era già finita prima, figuriamoci ora. La bellezza, diremmo anche la forza di questa squadra, è che sul 5-0 ha continuato ad attaccare, spingendo sempre più dietro il Fortuna.



QUEL MOSTRO DI LEWA - Un capitolo a parte va dedicato a Robert Lewandowski. Rimasto all’asciutto nella sfida col Borussia Dortmund (comunque un palo di sinistro, non il suo piede preferito, e una buona prestazione), il polacco non poteva saltare anche la seconda gara di fila. Come detto, i suoi gol sono stati da applausi e con la doppietta ha raggiunto quota 29 della Bundesliga, dove è capocannoniere incontrastato, quota 44 in tutta la stagione, quota 231 in 317 partite di Bundesliga. Segna e gioca per la squadra. Stavolta si è fatto vedere nella prima occasione con un assist per Müller (parata di Kastenmeier). Ecco la differenza: se Lewa fa l’assist per Müller può anche non arrivare il gol, ma se è Müller a farlo per Lewa, quello è gol.





IL TABELLINO

----------------------------------------------(4-2-3-1): Neuer 6; Pavard 7 (17' st Odriozola 6) Alaba 7 L. Hernandez 6 (1' st Cuisance 6) Davies 7,5; Kimmich 7 Goretzka 6,5; Coman 6,5 (17' st Perisic 6) Müller 6,5 (30' st Zirkee sv) Gnabry 6,5 (34' st Batista Meier sv); Lewandowski 8,5. A disposizione: Ulreich, J. Boateng, Javi Martinez, Singh.Allenatore: Flick 7,5(4-1-4-1): Kastenmeier 5,5; Zimmermann 5 (22' st Zimmer sv) Jorgensen 4 Hoffmann 5 Giesselmann 5; Bodzek 4,5; Skrzybski 5 Morales 5 (12' st Berisha 5) Stoger 4,5 (12' st Sobottka sv) (27' st Pledl sv) Thommy 5 (22' st Suttner sv); Karaman 5. A disposizione: Rensing, Bormuth, Ofori. M. Allenatore: Rosler 5: Hartmann 6,515' pt Jorgensen (F) autorete, 29' pt Pavard (B), 43' pt Lewandowski (B), 5' st Lewandowski (B), 7' st Davies (B)26' pt Karaman (F) per gioco falloso, 45' st Suttner (F) per proteste.