Suonano forte gli allarmi all’Allianz Arena.. Il 3-1 che spalanca la strada alnel confronto testa a testa per la Bundesliga 2022/23 è solo l’ultimo di una serie di episodi rari in casa bavarese. Liti tra giocatori, risultati altalenanti e gestione societaria rivedibile: questa rischia di essereper Muller e compagni, una di quelle che portano a quelle rivoluzioni estive tanto care ad altri club e quasi mai viste al Bayern.Nonostante un campionato non eccezionale ma comunque positivo che vedeva i bavaresi davanti a tutti e in lotta col Borussia,Il Bayern si era affidato a Thomas(con un contratto fino al 2025) e, nonostante la stranezza della mossa, non congeniale a un club che ha fatto della stabilità una sua caratteristica, i risultati parevano subito dare ragione al cambio. Lo spogliatoio, l’ambiente tutto non sopportavano più le stranezze del giovane allenatore e allora,Un debutto scintillante cui però hanno fatto seguito solo passi falsi in campionato.- Un ko netto, più per il risultato (3-0) che per la prestazione, e un pari stentato in casa hanno smossodopo un’uscita dalla Coppa con un avversario sì difficile ma che è parsa una resa preventiva. Troppo da accettare per chi è abituato a dominare. E, oltre ai risultati che non arrivano, gli spifferi dagli spogliatoi parlano di unsfociato con un climax ascendente in uno scontro duro tra, deflagrato in un pugno del senegalese al tedesco di cui ha parlato tutto il mondo del calcio. Ma non sono i soli scontenti., bandiera del club, non ha giocato titolare con il City e secondo i ben informati avrebbe già deciso di salutare il Bayern a fine stagione per un’ultima avventura in carriera. L'acquisto disi è rivelato sbagliato perché il portoghese non gioca e dovrebbe tornare al City tra qualche mese.ha più volte detto di provare fastidio per il poco utilizzo, mentre la critica tedesca si è scagliata prima controe il suo infortunio in montagna e poi contro, disastroso nel doppio confronto con la squadra di Guardiola.. Più che l’ultimo arrivato Tuchel, nell’occhio del ciclone sono proprioL’ex portiere è sotto contratto fino a dicembre 2024 e si trova a fare da parafulmine., tra le altre cose. La sua poltrona vacilla e impazza già il toto successore. Il primo nome è quello di Philip, direttore generale del comitato organizzatore di Euro 2024. Ma non sono da escludere piste più tradizionali come quella del presidente onorario Uliche però spingerebbe per piazzare in quel ruolo suo figlio Florian, e due profili come quello di. A differenza delle altre stagioni, si prospetta un fine stagione caldo per i tedeschi. Dopo l’eliminazione dalla Champions, Tuchel aveva detto: “Non puoi aspettarti che venga festeggiato come quando uno sfavorito diventa campione, ma è un po’ un peccato viverlo così. I giocatori stessi penseranno che sia quasi normale ad un certo punto.". Tutto giusto ma se alla fine non dovesse arrivare neanche il Meisterschale la stagione del Bayern entrerebbe nella storia ma dalla parte sbagliata.