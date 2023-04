Le prime due semifinaliste della Champions sono Milan e Real Madrid, che ieri sera hanno eliminato rispettivamente Napoli e Chelsea. Stasera si conosceranno le altre due squadre che usciranno da Inter-Benfica (2-0 all'andata) e Bayern Monaco-Manchester City, con gli inglesi favoriti dopo il 3-0 dell'Ethiad. Uno dei possibili protagonisti della serata può essere Erling Haaland, una vera e propria macchina da gol di Guardiola. L'attaccante norvegese stasera affronta la squadra che sarebbe potuta diventare il suo presente: in estate infatti anche il Bayern Monaco aveva pensato a Haaland, per poi tirarsi indietro di fronte a una spesa complessiva - tra cartellino, ingaggio commissioni - di 350 milioni di euro, come riporta Tuttosport.