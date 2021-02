Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, ottavo di andata di Champions League: "I primi tempi contro Francoforte e Bielefeld non sono stati buoni. Ora dobbiamo essere al top in Champions League: sono partite speciali per noi e mi aspetto che la squadra sia particolarmente motivata. Ci rendiamo conto di cosa è successo negli ultimi giorni. Voglio che il Bayern mostri quello che può fare fin dall'inizio e sono convinto che la squadra lo farà vedere domani. Sule? Süle si è infortunato, quindi non si è allenato oggi. Gli abbiamo dato l'opportunità di riposarsi, ma viaggerà con noi per Roma. Potrebbe giocare Kimmich come difensore destro. Lo decideremo domani".



GORETZKA - "Bisogna andarci piano quando si rientra dal coronavirus. In realtà avevamo programmato con lui di farlo giocare solo 30 minuti a Francoforte e poi dall'inizio contro la Lazio. Vediamo quanto può resistere, per noi sarebbe importante averlo".