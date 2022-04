Lucas Hernandez, difensore del Bayern, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal, andata dei quarti di finale di Champions:



"Li ho visti giocare negli ottavi di finale, sono ben organizzati in difesa e aggressivi nei contrasti. Il loro centrocampo è solido così come l'attacco. Non li sottovaluteremo, vogliamo vincere entrambe le partite".