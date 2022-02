L'ex presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha ribattuto alle recenti dichiarazioni dell'amministrazione delegato del club Oliver Kahn, in merito alla possibile introduzione dei playoff per l'assegnazione del titolo in Bundesliga: "Questa è la sua opinione, la mia è diversa. Lo trovo ridicolo. In Bundesliga dovrebbe vincere il campionato chi è il migliore dopo 34 giornate. Questa sarebbe solo una regola contro il Bayern Monaco! Il nuovo amministratore delegato del Federcalcio pensa giorno e notte a come interrompere il dominio del Bayern. Ecco come è nata questa idea. Non ci sono playoff in nessuno dei top 5 campionati europei".