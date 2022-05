L'ex CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge si è assunto la responsabilità degli addii di Alaba e Kroos, entrambi finiti al Real. Queste le parole a Sport Bild: "Mi dispiace molto di aver lasciato andare David e mi scuso per questo. Era il leader della difesa e ha giocato in modo incredibile con Flick quando abbiamo vinto la Champions League a Lisbona. La sua assenza si sente. Per quanto riguarda Kroos, invece, il suo agente pretese tanto dal Bayern e non riuscimmo a soddisfarlo".