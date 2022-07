, lontano dall'Italia e dopo aver concluso la sua esperienza alla Juventus. Nelle prossime ore il centrale olandese diventerà a tutti gli effetti un, che per il tuo trasferimento ha raggiunto un accordo sulla base di 70 milioni di euro più bonus. Il difensore firmerà invece un contratto per le prossime cinque stagioni a 14 milioni di euro bonus compresi.- Dopo la partenza di ieri pomeriggio dall'aeroporto di Caselle per approdare a Monaco poco più tardi,, per raggiungere Nagelsmann e i suoi nuovi compagni di squadra in tournée. Manca solamente l'ufficialità, ma Matthijs de Ligt è un nuovo calciatore del Bayern Monaco.