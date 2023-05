Il dirigente del Bayern Monaco, Oliver Kahn ha dichiarato alla Bild: "Non commento le voci di mercato su Harry Kane, non parlo di giocatori che non sono nostri. Vale lo stesso discorso per Kolo Muani, anche se siamo alla ricerca di un attaccante sul mercato".



"Il Napoli chiede 150 milioni di euro per Victor Osimhen? Quando si parla di una cifra del genere, dobbiamo chiederci se il calciatore in questione è una garanzia per questi soldi. Sicuramente sarebbe un grosso rischio".