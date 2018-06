L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha parlato del suo futuro dalle pagine di The Players Tribune: "Ho già detto qualche anno fa di non voler giocare per sempre nello stesso campionato, questo è sicuro, però ora non posso dire cosa mi aspetta in futuro. Mercato? Per ora non ci penso, sono concentrato su quello che devo fare la prossima partita o la prossima settimana. Ma ho 29 anni e so di poter giocare ancora molti anni se non mi faccio male".