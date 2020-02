Domenica scorsa il Bayern Monaco ha ospitato tra le proprie mura il Lipsia, in occasione del big match tra la prima e la seconda della classe in Bundesliga. Ad osservare lo scontro, terminato a reti bianche, c’era anche José Mourinho: l’allenatore del Tottenham ha compiuto in prima persona una missione di scouting, sugli spalti dell’Allianz Arena, per visionare il giovane difensore ospite Dayot Upamecano, oggetto dei desideri del tecnico portoghese. A riportarlo è il Mirror.