Il futuro di Alphonso Davies sarà ancora nel Bayern Monaco? Legato con il club da un contratto fino al 2024, sulle sue tracce si sta muovendo da tempo anche il Real Madrid e il PSG. Del suo futuro ha parlato, alla Bild, il suo agente Nedal Huoseh: "Al Bayern stanno vivendo un momento caotico, non sono certo di cosa stia accadendo e con chi dovremo avere a che fare. C'è incertezza sulla direzione che prenderà il club, forse è meglio aspettare fino al 2024 e vedere come vanno le cose prima di passare a un nuovo contratto". Secondo alcuni fonti tedesche, la permanenza di Salihamidzic in dirigenza sarebbe stata una condizione necessaria per la permanenza di Davies in Baviera, oggi messa sempre più in dubbio dagli eventi.