Una notte per la gloria o per l'abisso, insi gioca molto di più della semplice semifinale di UEFA Champions League: sfida ancora una volta la maledizione che accompagna la sua carriera,- L'inglese compirà 31 anni il prossimo 28 luglio e nonostante sia uno dei migliori attaccanti in circolazione ormai da un decennio,. Non lo ha fatto per dieci anni con la maglia del Tottenham e il primo anno in Baviera sta regalando al momento solo grandi delusioni. Subito la sconfitta in, a novembre l'eliminazione in, ma il colpo più duro è arrivato lo scorso weekend, seppur ampiamente atteso,, con ampio margine di vantaggio. Un colpo durissimo per il Bayern, che, un colpo ancor più duro per il talismano, che(dal Paris Saint-Germain alla Juventus fino al Bayern, dal 2012 al 2023 sempre campione nazionale). La maledizione di Kane ha vinto ancora sottraendo tre chance di titolo sulle quattro a disposizione.

- Resta una sola possibilità, la Champions, e(reti di Saka e Trossard per i Gunners, Gnabry e Kane per i bavaresi), ma per conquistare le semifinali sarà necessario battere un Arsenal coriaceo e allo stesso tempo ferito.: la trasferta all'Allianz Arena di Monaco diventa l'occasione di riscatto e regala motivazioni extra ad Havertz e compagni. Dentro o fuori con l'Arsenal, poi in caso di passaggio del turno toccherà alla vincente tra Manchester City e Real Madrid prima della finalissima di Wembley: un cammino di fuoco per il Bayern e per Kane, spalle al muro per evitare un'altra stagione da zero titoli.

- Dare responsabilità della disfatta bavarese all'inglese classe 1993 risulta però estremamente complicato, lo dicono i numeri al top della stagione di Kane. Capocannoniere della Bundesliga con. Non basta? L'ex Tottenham è, converte in gol quasi la totalità delle conclusioni che tenta. Kane è inattaccabile e paga piuttosto colpe non sue. Gli errori di programmazione da parte della proprietà e la rivoluzione in dirigenza, una difesa a larghi tratti inaffidabile, una gestione poco convincente delle situazioni più spinose della stagione, a partire dafino a casi di mercato come. Un concorso di colpe che parte dalla proprietà, tocca la dirigenza e lo staff e arriva fino alla squadra. In questo caos, Kane ha fatto il suo e ha provato a suon di gol a trascinare i bavaresi e a evitare la disfatta totale, da leader tecnico e carismatico quale ha dimostrato di essere nella sua lunga carriera.

LA CLASSIFICA DEI FINALIZZATORI: KANE INARRIVABILE

- La Champions l'ultima speranza a livello di club, ma per Kane c'è un altro grande obiettivo all'orizzonte, il prossimo su cui tufferà la testa. Gliin, nella sua nuova 'casa'. La sua, di cui è capitano e faro indiscusso,. Tante possibilità ma anche tante pressioni, al termine di una stagione che già non ha regalato soddisfazioni. Pensieri lontani, non è il momento. Di fronte c'è una notte che può scacciare gli spettri almeno per qualche settimana oppure far precipitare subito nell'abisso: per Kane Bayern-Arsenal vale molto di più.@Albri_Fede90