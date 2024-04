Bayern Monaco-Arsenal: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

In occasione del ritorno dei quarti di finale,. I Gunners, dopo aver conquistato la qualificazione ai rigori contro il Porto, vogliono chiudere la stagione con un trofeo, mentre i bavaresi, eliminata la Lazio dalla competizione continentale, vedono nella Coppa dalle grandi orecchie l'unica ancora di salvezza in un'annata che può chiudersi senza alcun titolo vinto. Si riparte dal 2-2 dell’andata.• Partita: Bayern Monaco-Arsenal

• Data: mercoledì 17 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)• Streaming: Now Tv, Sky Go- Il match tra Arsenal e Bayern Monaco, valido per il ritorno dei quarti di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Gli abbonati Sky potranno sfruttare anche il servizio Sky GO e su NOW TV.

- Telecronaca Massimo Marianella, commento Giancarlo Marocchi. Bordocampo Niccolò Omini