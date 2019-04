"Oggi Niko Kovac è l'allenatore del Bayern Monaco e questo va rispettato - dice Michael Ballack alla Bild - Ha fatto un buon lavoro ma non si può negare che Mourinho porterebbe un certo prestigio alla Bundesliga. E' quello che è successo con Guardiola, che ha dato un frusta al campionato, anche se non ha vinto la Champions con il Bayern. Il profilo internazionale di un club è molto più alto se prendi Guardiola o Mourinho. Con un allenatore come il portoghese è probabilmente più facile prendere delle stelle. Per ora la Bundesliga non ha attratto giocatori di livello internazionale come la Premier. Mourinho ha parlato con entusiasmo del Bayern, i migliori allenatori stranieri hanno sempre avuto successo: Trapattoni, Van Gaal, Guardiola, Ancelotti".