David Alaba e il Bayern Monaco sono decisamente ai ferri corti. Come riferisce Sport 1, dopo il no all'ultima offerta di rinnovo del contratto avanzata dal club, entrambe le parti hanno deciso di interrompere ogni negoziazione. E il difensore austriaco vorrebbe tenere una conferenza stampa per spiegare le proprie ragioni. Inter e Juve seguono sullo sfondo gli sviluppi della vicenda.