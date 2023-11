Alphonso Davies, terzino canadese classe 2000, ha un contratto col Bayern Monaco in scadenza il prossimo giugno e, al momento, non ci sono grossi sviluppi circa il rinnovo dell'accordo. Con questi presupposti scontato il suo addio, una situazione che sta monitorando con grande interesse il Real Madrid che ha pronta un'offerta da 50 milioni di euro per convincere il Bayern a cedere Davies già a gennaio, come riporta la stampa tedesca.