Atmosfera bollente anche in casa Bayern Monaco, dove è andata in scena una scena simile a quella dopo Chelsea-Brighton, quando il patron dei blues Todd Boehly si è recato negli spogliatoi per strigliare i suoi. Secondo il DailyMail, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Mainz, negli spogliatoi di Magonza è successo un fatto molto simile: il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, il presidente Herbert e l'ad Oliver Kahn si sono precipitati negli spogliatoi. Il Bayern ha perso la vetta della classifica, essendo stato superato dal Borussia Dortmund. Thomas Tuchel sarebbe già sotto forte pressione a causa delle tre sconfitte consecutive arrivate sotto la sua nuova gestione.