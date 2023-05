Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha dichiarato questa domenica, dopo la conferenza stampa in cui ha spiegato ai giornalisti come Kahn e Salihamidzic abbiano lasciato, che il club si fida di Thomas Tuchel per la prossima stagione nonostante alcune voci che puntano nella direzione opposta: "Andiamo avanti con Thomas Tuchel", afferma Hainer.