Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa spiegando le ragioni della separazioni da Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic: "La stagione non è andata come speravamo. Abbiamo discusso tra di noi nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di sorveglianza. Abbiamo visto segnali di allarme e abbiamo deciso di ricominciare da capo la nuova stagione e separarci da Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic. Jan-Christian Dreesen conosce l'attività a fondo, è estremamente popolare tra il personale ed è un fattore di stabilità. Siamo molto felici di averlo nominato CEO”.



FUTURO - “Inizieremo la nostra ricerca di un successore per la posizione di membro del consiglio di amministrazione per l'area sportiva. Innanzitutto siamo felicissimi di essere riusciti a vincere il titolo. E' un grande merito per la squadra che hanno continuato a crederci fino alla fine. Oggi abbiamo la possibilità di rivendicare un secondo campionato con le donne. Anche l'intera squadra maschile sarà a il campus".