Bayern Monaco in crisi, Goretzka può andare via. E la Juventus ci pensa

A volte ritornano. Almeno nel mirino della Juventus. Che sa come tornare a inseguire antichi obiettivi, come nel caso di Leon Goretzka. Uno che a lungo aveva valutato la proposta bianconera, corteggiato per mesi com'è stato ai tempi in cui Fabio Paratici era il dirigente di riferimento dell'area sportiva e il centrocampista tedesco stava valutando la miglior proposta per lasciare lo Schalke 04 a parametro zero. Poi, nell'estate del 2018 la sua decisione è ricaduta sul Bayern Monaco pigliatutto in Germania. Ma la Juve aveva fatto sul serio. E ora ci riprova.



LA SITUAZIONE – Punto di riferimento del centrocampo bavarese anche in questo momento di crisi senza precedenti, la rivoluzione che al Bayern è prevista per spazzare via il fallimento della gestione Tuchel potrebbe passare pure da addii eccellenti. Con Goretzka che già da un po' è stato chiamato a riflettere sull'ipotesi di lasciare la truppa. C'è la Premier ovviamente a tentarlo, con proposte economicamente fuori portata. Ma la Juve ha avviato la sua macchina, richiesta di informazioni inviata sia al Bayern che all'entourage del giocatore, in attesa di capire come e se poter effettuare la propria mossa. Un colpo di spessore a centrocampo serve, un Goretzka in fuga potrebbe diventare l'occasione giusta.