Secondo quanto riferiscono i media tedeschi, il Bayern Monaco si prepara al possibile addio a fine stagione di Serge Gnabry, con cui non c'è ancora intesa in merito al rinnovo che scade nell'estate 2023. In caso di addio, il club tedesco è pronto a fiondarsi sulla stella dell'RB Lipsia Christopher Nkunku, che ha una valutazione di 70 milioni di euro.