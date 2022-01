Oliver Kahn, ex portiere e dirigente del Bayern Monaco, ha confermato la volontà dei bavaresi di trattenere la stella Robert Lewandowski oltre la scadenza del contratto fissata al giugno del 2023: "​È un fenomeno assoluto e non solo per i gol che segna con continuità, ma anche per il livello mantenuto nel corso degli anni. Cercheremo di tenerlo, per noi è come un'assicurazione per il suo modo di giocare a calcio. Faremo di tutto affinché Robert resti con noi il più a lungo possibile".