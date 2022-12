Il Bayern Monaco rimane convinto di voler ripartire da Alexander Nubel, come sostituto dell'infortunato Manuel Neuer. I bavaresi, nonostante abbiano altri nomi sul taccuino, ritengono il ritorno del portiere del Monaco una priorità. Quel che frena però un suo rientro all'Allianz Arena sono le prospettive future. Come riporta il Kicker infatti, l'agente del giocatore si è espresso in merito sottolineando che "è importante che Alexander sappia qual è la sua prospettiva per il futuro", evidenziando come la titolarità del classe '96 possa essere in pericolo quando Neuer avrà smaltito lo stop.