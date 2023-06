Sadio Mané torna a parlare. L'attaccante del Bayern Monaco, in un'intervista rilasciata a Sport 1, ha annunciato che rimarrà al Bayern Monaco:



"Sì, a Dio piacendo. Se tutto va bene, resterò al Bayern. Mi piacciono le sfide e il Bayern è una grande sfida. Sta a me fare tutto il necessario; è stata una stagione molto complicata, può capitare e non è stata una sorpresa, mi aspettavo che fosse un po' complicato. È normale".



LITE CON SANE' - "Può succedere, è successo. Alla fine siamo riusciti a risolvere questo piccolo problema, adesso è alle spalle. Cercheremo di lottare insieme affinché il club raggiunga i suoi obiettivi la prossima stagione"