Il Bayern Monaco ha deciso di rafforzare la sua squadra per la prossima stagione. Il club tedesco ha più di 100 milioni di euro pronti per incorporare un centravanti e ci sono ben nove candidati nella lista. Victor Osimhen, Randal Kolo Muani e Harry Kane sono i grandi favoriti e la leggenda bavarese Lothar Matthäus ha valutato ciascuno di loro nella sua rubrica su Sky Sports Germania.



TOO OLD - L'ex centrocampista accoglie con favore l'arrivo di Osimhen e Kolo Muani, tuttavia è critico nei confronti dell'inglese: "Sono entusiasta di vedere se arriverà un nuovo attaccante. Tutti parlano di Victor Osimhen per la sua sensazionale prestazione al Napoli. Non sai mai se può farlo a Monaco, ma penso che si adatterebbe bene. Randal Kolo Muani potrebbe aver bisogno di un po' più di spazio e spazio rispetto a un attaccante del Bayern, ma è anche bravo nel box e potrebbe lavorare a Monaco. Harry Kane è troppo vecchio e troppo costoso per me."