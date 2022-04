L'allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha parlato in vista del confronto con il Villarreal nei quarti di finale di Champions League:



"Bisogna tenere conto che ha esperienza, come l'allenatore. Ha diverse soluzioni di gioco e può usare diversi sistemi tattici. Gli piace rischiare, con giocatori importanti come Parejo o Pau Torres. È una squadra con molta esperienza, che ha ottenuto successi di recente. Quindi sarà difficile ma sono convinto che sapremo mostrare il meglio di noi stessi. Contro la Juventus abbiamo potuto vedere che sono forti in contropiede. Abbiamo analizzato bene, non ci saranno sorprese".



FORMAZIONE - "Sule titolare? Non ho ancora preso una decisione chiara per 3-4 ruoli. Per esempio Gnabry ha giocato un'ottima partita nel fine settimana, Sané meno. I giocatori stanno bene, non ci saranno tanti cambiamenti. Sicuramente faremo più cambi contro l'Augsburg".