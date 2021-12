Il futuro di Robert Lewandowski è un rebus in casa Bayern Monaco, a rivelarlo è il quotidiano bavarese Abendzeitung. Il 33enne attaccante polacco è in scadenza di contratto nel 2023 e non ha ancora accettato di sedersi al tavolo per il rinnovo, nonostante i bavaresi hanno già pronta un offerta di prolungamento fino al 2025. Ad attendere con trepidazione gli sviluppi c'è il Real Madrid che vorrebbe l'ex Borussia Dortumund e la possibilità di poterlo prendere tra un anno a zero stuzzica parecchio.