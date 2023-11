L'ex difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu, attualmente all'Arsenal, sta disputando un ottimo campionato e il club inglese vorrebbe iniziare a discutere il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germany, però, il Bayern Monaco ha messo gli occhi sul terzino giapponese, per provare a rinforzare il reparto difensivo.