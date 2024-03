Bayern Monaco, offerta pronta per Conte: Milan e Juventus alla finestra

Il Bayern Monaco ci riprova per Antonio Conte: il tecnico italiano è il primo nome sulla lista del club tedesco, che al termine della stagione saluterà con un anno di anticipo Thomas Tuchel. L’ex allenatore del Tottenham - contattato qualche mese fa - è una priorità, ma la trattativa resta difficile.



Secondo La Repubblica, nelle prossime settimane, i dirigenti del Bayern Monaco formalizzeranno una proposta importante all'ex allenatore fra le altre di Inter e Juventus. Lo stesso Conte ha voglia di tornare in panchina dopo un anno di stop e vorrebbe farlo in Italia, ma ovviamente rifletterà su quella che sarà la proposta tedesca nonostante sia stuzzicato dalle possibilità che potrebbero aprirsi con Milan e Juventus, nel caso in cui vengano interrotti i rapporti attuali con Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.