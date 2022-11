Lucas Hernandez, dopo l’infortunio al legamento crociato occorsogli nel match contro l’Australia, tornerà immediatamente a Monaco per sottoporsi all’operazione prevista al ginocchio destro. A darne notizia, attraverso una nota, è il sito ufficiale del Bayern Monaco.



Il direttore sportivo della squadra bavarese, Hasan Salihamdzic, si è espresso in merito: “I dottori della nazionale francese ci hanno comunicato che Lucas ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Ovviamente, siamo tutti scioccati e dispiaciuti per questo. Ma Lucas è un combattente e tornerà più forte di prima. Ora lascerà Doha il prima possibile, tornerà qui da noi, si opererà ed inizierà la riabilitazione a Monaco, dove gli verrà dato tutto il supporto possibile”.