Il Bayern Monaco ha perso la vetta della classifica. Si trova a -1 dal Dortmund ed è una situazione inusuale per i bavaresi. Detto ciò, il club tedesco ha intenzione di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo Daily Mail, Ten Hag ha chiesto alla dirigenza dei Red Devils Casemiro. L'ex Madrid è arrivato quest'anno ad Old Trafford, ma piace particolarmente a Thomas Tuchel.