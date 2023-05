Il Bayern Monaco è alla ricerca di un centravanti, dato che la partenza di Robert Lewandowski non è ancora stata colmata. Secondo diversi media tedeschi, il profilo favorito è Niclas Fullkrug. L'attaccante del Werder Brema ha segnato 16 gol in Bundesliga ed è il capocannoniere del campionato. Il club bavarese ha intenzione di metter sul piatto 25 milioni di euro per l'ex Hannover e il suo contratto scade nel 2025.