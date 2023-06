Il Bayern Monaco, a poco a poco, sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo. La squadra tedesca continua a seguire il calciomercato e secondo diverse indiscrezioni in Germania la squadra bavarese starebbe lavorando per un nuovo acquisto: Granit Xhaka, 30enne centrocampista svizzero dell'Arsenal. I bavaresi hanno già presentato un'offerta per il capitano della nazionale svizzera.