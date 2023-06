Dopo aver festeggiato la vittoria della Bundesliga meno entusiasmante degli ultimi dieci anni, il Bayern Monaco ha iniziato un ridimensionamento societario che ha portato all’addio di Salihamidzic e Kahn, aprendo molti interrogativi sul futuro. Le domande però non riguardano solo l’assetto dirigenziale, ma anche il campo.



SOS ATTACCANTE - Il Bayern non pullula di prime punte. L’unica a cui Tuchel si è affidato, e che ha avuto un rendimento accettabile è Choupo-Moting, poi infortunatosi col Borussia Dortmund nel corso della gara dello scorso 1 aprile e rimasto fuori fino al termine della stagione. Arrivati a questo punto, i bavaresi hanno capito di essere in emergenza e si sono aggiudicati a zero il cartellino di Konrad Laimer, austriaco classe ’97, preso dal RB Lipsia. Il club ripartirà molto probabilmente da lui e non da Marcel Sabitzer, anche lui austriaco, offerto al Manchester United (club dove stava giocando in prestito) per circa 25 milioni di euro.



SOGNO KANE - Tra gli attaccanti presi in considerazione era emerso il nome di Dusan Vlahovic, ma negli ultimi giorni la pista si è raffreddata rapidamente. Complice l'alta richiesta da parte della Juventus, che per il serbo avrebbe rifiutato un'offerta da circa 60 milionI. Ai bavaresi serve un innesto importante e starebbero appunto pensando a Harry Kane, in uscita dal Tottenham. L'inglese era un obiettivo anche l'anno scorso. Il suo contratto scade nel 2024. Occhio anche a Kolo Mouani dell'Eintracht Francoforte, valutato 80 milioni di euro e conteso col Manchester United.