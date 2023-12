Tutto fatto. Il Bayern Monaco ha chiuso l'arrivo dal Granada di Bryan Zaragoza, esterno d'attacco classe 2001, grande sorpresa della Liga con 5 gol e 2 assist in 14 partite. Un colpo in prospettiva, il gigante tedesco per il talento di 164 centimetri ha investito 15 milioni di euro, uno in più della clausola, per averlo a disposizione a partire dal primo luglio. Battuto il Lipsia, che era pronto a spendere i 14 milioni di euro della clausola per portarlo in Germania già a gennaio.



LA VITTORIA DEL CALCIO DI STRADA - Zaragoza si è meritato la grande chance in una grande del calcio Europeo dopo tanta gavetta (CD Tiro Pichón, Conejito La Luz, Poli Ejido e Granada) e molte porte in faccia. Una ricevuta del Betis Siviglia, che qualche hanno fa lo ha scartato "perché troppo piccolo". L'attaccante esterno, che ha Messi e Neymar come idoli non si è dato per vinto, ha combattuto e ha raggiunto traguardi importanti senza perdere la sua identità. Nella Liga contro Joao Felix come in strada con gli amici, il suo modo di giocare non è mai cambiato: "Gioco per questo, per dribblare, non per correre dietro al pallone - ha detto a Dazn -. Sono sempre quello del quartiere, quello che si divertiva con gli amici". Il Chico De La Calle ce l'ha fatta, si è preso la nazionale spagnola e la grande chance con il Bayern. Ma non ha nessuna intenzione di fermarsi.