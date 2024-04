L'va in scena a Monaco di Baviera, all'Allianz Stadium, dovesi affrontano​Saràa dirigere la sfida, anche il resto della squadra arbitrale è francese, tranne il quarto uomo, lo svizzero Sandro Schärer.Di seguito gli episodi arbitrali più discussi della partita, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:- Rischia grosso Camavinga, che colpisce in area Gnabry: Turpin non concede il rigore.Altro penalty, stavolta per il Real Madrid: Vinicius allunga per Rodrygo, steso in area da Kim che si prende il giallo.

In tre minuti svolta la partita: Muller libera Musiala che entra in area e viene colpito da Vazquez, nessun dubbio per Turpin. Rigore corretto.