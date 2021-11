Il Primo Ministro della Baviera ​Markus Soder ha commentato a causa dell'aumento dei casi di Covid-19: "Il calcio ha una importante funzione come esempio, in questo momento è necessario ridurre i contatti ovunque". Sembrerebbe esserci l'ipotesi che il match in programma all'Allianz Arena l'otto dicembre alle ore 21 che vedrebbe di fronte Bayern Monaco e Barcellona potrebbe disputarsi a porte chiuse.