Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha commentato il futuro dei giocatori in prestito João Cancelo e Noussair Mazraoui dopo la netta vittoria del Bayern Monaco contro lo Schalke 04.



Salihamidzic ha detto che "non ci sono state trattative" su un possibile impegno a tempo indeterminato di Cancelo, Non è escluso anche un ritorno al Manchester City. Mazraoui invece "resta con noi", ha chiarito, mettendo fine a ogni speculazione sul terzino destro.