Leroy Sané ha chiesto ai dirigenti del Bayern Monaco di non licenziare il compagno di squadra Sadio Mané, nonostante il pugno subito al termine della gara contro il Manchester City, all'andata dei quarti di Champions League.



L'ex ala del Liverpool, 31 anni, è stato sospeso dal club giovedì, dopo che, sia Sané, si sono incontrati coi dirigenti del club. Secondo la Bild, Sane ha chiesto al club di mantenere Mané in squadra e di non punire severamente il compagno.