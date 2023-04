Il Bayern Monaco vuole un 'nuovo' Lewandowski. Dalla dirigenza sportiva bavarese hanno già messo gli occhi su tre attaccanti di alto livello. Choupo-Mouting è il nove attuale, ma i tedeschi vogliono assicurarsi un centravanti che possa garantire un gran numero di gol in futuro. Pertanto, i candidati sono i seguenti:



Harry Kane: Nonostante le smentite degli ultimi mesi, il nome dell'inglese è ancora sul tavolo bavarese. Anche se, è il più complicato. Il Tottenham chiede circa 100 milioni, una cifra che il club tedesco non è disposto a rispettare.



Victor Osimhen: La punta del Napoli è quella che sta facendo meglio in questo momento. I suoi 25 gol in 29 partite hanno stupito tutti. Però, è presente lo stesso problema di Kane, visto che i napoletani non lo lasceranno partire facilmente.



Kolo Muani: L'Eintracht Francoforte non scenderà sotto i 100 milioni e, come riportato da alcuni media locali, gli 80 milioni offerti dal Bayern sono insufficienti. Detto ciò, i bavaresi dovrebbero provare diverse formule per assicurarsi la sua firma.