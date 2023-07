Il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa pre-ritiro: questo il passaggio su Kim del Napoli, obiettivo dichiarato:



"Vogliamo sostituire Lucas Hernández, non è più un segreto così grande di quale giocatore stiamo parlando (Kim appunto, ndr). Tengo in grande considerazione Lucas, ha lasciato un grande vuoto nella seconda metà della stagione dopo il suo infortunio. Quando un giocatore chiarisce che vuole andarsene e ha un'offerta vantaggiosa, e pensiamo di avere un'alternativa che possa colmare questa lacuna, siamo d'accordo. Speriamo di colmare il divario molto presto".



IL TEMPO STRINGE - La clausola di Kim scade oggi, è valida solo nei primi 15 giorni di luglio. Questo però non vieta al Bayern Monaco di proseguire nella trattativa, solo che, a partire da domani, il Napoli potrà decidere di alzare il prezzo.