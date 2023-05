L'assemblea generale del Bayern Monaco, nella riunione odierna, ha nominato Karl-Heinz Rummenigge nuovo membro del consiglio di sorveglianza. Queste le parole della leggenda tedesca, che torna due anni dopo aver lascato la carica di direttore generale:



"Vorrei ringraziare il consiglio di sorveglianza per la fiducia e non vedo l'ora di sostenere il Bayern in futuro. Sono stato molto fortunato e onorato di celebrare tanti successi con questo club, quindi sono felice di soddisfare la richiesta del consiglio di amministrazione”.